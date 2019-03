Was für ein süßer Familien-Schnappschuss! Haylie (34) und Hilary Duff (31) schweben momentan im absoluten Mama-Himmel, denn sie haben beide erst vor Kurzem Nachwuchs bekommen. Haylie und ihr Ehemann Matt Rosenberg wurden im vergangenen Juni Eltern einer Tochter, Hilary und ihr Freund Matthew Koma konnten ihr kleines Mädchen im Oktober auf der Welt begrüßen. Nun haben die Schwestern zusammen mit ihren Babys für ein gemeinsames Bild posiert – und das hat Seltenheitswert.

Natürlich haben sowohl Haylie als auch Hilary bisher zahlreiche Bilder mit ihren Wonneproppen gepostet, aber alle vier zusammen auf einem Pic – das gab es bisher noch nicht. "Wir machen immer so viele Fotos von unseren Kindern, dass wir selbst fast nie mit drauf sind", schrieb Haylie zu der Aufnahme, die sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Beide Schauspielerinnen strahlen in die Kamera – besonders niedlich: Ihre Töchter tragen Partner-Look, einen weißen Strampler mit bunten Punkten.

So nah sich die Geschwister auch stehen und ihr Familien-Glück miteinander teilen, wenn es um die Erziehung ihrer Kids geht, tauschen Haylie und Hilary eher selten Tipps aus. "Alle haben immer so viele Ratschläge, deswegen versuchen wir einfach uns gegenseitig zu unterstützen, wenn wir unserem Ärger Luft machen oder über Dinge sprechen wollen", erklärte die ältere Schwester vor wenigen Monaten in einem Interview.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrer Tochter Lulu, März 2019

Instagram / haylieduff Lulu und Banks, Töchter von Hilary und Haylie Duff

Getty Images Haylie und Hilary Duff

