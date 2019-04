In wenigen Tagen geht Game of Thrones in die letzte Runde. Ein neuer kurzer Promoclip zur achten Staffel der Erfolgsserie deutet nun auf ein Ereignis hin, dass viele eingefleischte Fans lange herbeigesehnt hatten: Die Geschwister Jon Schnee (gespielt von Kit Harington, 32) und Arya Stark (gespielt von Maisie Williams, 21) könnten in Staffel acht endlich wieder zueinanderfinden! Die beiden hatten zuletzt in Staffel eins einen gemeinsamen Auftritt.

Es ist direkt die erste Szene im Promoclip zur achten Staffel von “Game of Thrones” und sie dauert nur wenige Sekunden: Der 30-sekündige Trailer spielt in Winterfell, der Heimat von Jon und Arya. Dazu erklingen die Worte Jons: “Denke zurück an den Ort, an dem wir angefangen haben.” Zu sehen ist in der kurzen Szene zunächst Jon Snow. Als die Kamera aus dem Bild herauszoomt, ist für einen kurzen Moment hinter ihm auch Arya zu erkennen. “Jetzt sind es nur noch wir”, erklärt die Stimme Jon Snows weiter. “Wir müssen den Krieg beenden.”

Die achte und letzte GoT-Staffel startet am 15. April. Sechs Folgen wird es geben, bis das “Lied von Eis und Feuer” endgültig ausgesungen ist. Würdet ihr euch über eine Reunion von Arya und Jon freuen? Stimmt ab!

WENN.com Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

Getty Images Kit Harington, Maisie Williams und Rose Leslie 2013 in New York

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

