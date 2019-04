Lukas Kepser nimmt seinen DSDS-Abschied mit Fassung! Am vergangenen Samstagabend war die musikalische TV-Reise für den 24-Jährigen vorbei: In der ersten Mottoshow musste er sich gemeinsam mit seiner Kollegin Angelina Mazzamurro seinen Konkurrenten geschlagen geben. Für den Tennis-Liebhaber war das zunächst ein echter Schock – doch schon kurz nach seinem Exit konnte Lukas im Promiflash-Interview mögliche Gründe für seine Niederlage nennen!

Nur wenige Momente, nachdem Moderator Oliver Geissen (49) die Entscheidung der Zuschauer verkündet hatte, traf Promiflash den Blondschopf an. Trotz seines frühen Castingshow-Endes gab sich Lukas entspannt: "Was heißt enttäuscht. Ich hatte eigentlich einen coolen Auftritt!" Bereits vor seiner Performance habe er aber geahnt, dass die Songauswahl ihm nicht allzu sehr schmeicheln könnte – schließlich gehöre "Happier" von Marshmello und Bastille nicht unbedingt zu seinen üblichen Stücken: "Ich glaube, der Zuschauer weiß, dass ich eigentlich normalerweise etwas anderes singe...", deutete der Gitarrist eine Ursache für sein DSDS-Aus an.

Ob Lukas die Sendung wirklich wegen des nicht ganz so passenden Titels verlassen musste? In den vergangenen Wochen hatte der Rheinländer immerhin wiederholt mit Interpretationen verschiedener Schmusesongs geglänzt. Glaubt ihr auch, dass Lukas wegen des Lieds gehen musste? Stimmt unten ab.

Getty Images Angelina Mazzamurro und Lukas Kepser nach der ersten Mottoshow von DSDS 2019

TV NOW/ Stefan Gregorowius Lukas Kepser während des DSDS-Recalls in Thailand

Getty Images Lukas Kepser während der ersten Mottoshow von DSDS 2019 in Köln

