Findet ein ehemaliges Fast-Pärchen bei Temptation Island nun tatsächlich zusammen? Die Vergangenheit von Single Alex Storm und der vergebenen Ziania Rubi sorgt seit Kurzem für Aufsehen: Vor der Sendung hatten der Muskelmann und die Freundin von Fabian Nickel eine Affäre, aus der allerdings nie mehr werden sollte – etwa bis jetzt? In Folge sechs der Verführungsshow sieht es glatt so aus, als würde der Plan, dass Singles mit vergebenen Kandidaten anbandeln, aufgehen: Bei einem Date gesteht Alex Ziania seine Gefühle!

"Ich mochte dich sehr, ich hatte auf jeden Fall Gefühle für dich, wirklich", lässt Alex Ziania nach all den Jahren nun wissen. Das geht an seiner einstigen Flamme nicht spurlos vorbei: "Genau das ist das, was ich hören wollte", antwortet Ziania und weint sogar! Im Interview gibt sie zu, einen regelrechten Kloß im Hals gehabt zu haben. "Die Tatsache, dass sie ein paar Tränen verloren hat, hat mir danach auch ein bisschen die Augen noch mal geöffnet, dass das alles auf jeden Fall Hand und Fuß hatte und, dass es umso mehr schade ist, dass es nicht geklappt hat. [...] Ich hätte es ihr gerne gesagt, ich hätte es ihr sagen sollen", bedauert ihr Gegenüber.

Diese Aufnahmen dürften Fabian nicht erfreuen – zeitgleich ärgert er sich nämlich über seinen Konkurrenten: "Er wird über Leichen gehen, er wird seine Tricks anwenden, [...] wird versuchen, mir meine Freundin wegzunehmen", ist sich Fabian sicher und gesteht: "Ich hoffe nur, dass sie an mich denkt."

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TV NOW Alex Storm, Influencer

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi in Mexico 2019

TVNOW / Sergio del Amo Ziania und Fabian, "Temptation Island"-Paar 2019

