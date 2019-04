Was machen eigentlich seine Verflossenen? Noch in diesem Monat soll Prinz Harry (34) Papa werden. Bevor er seiner Meghan (37) vor rund drei Jahren zum ersten Mal begegnete, sorgte er mit wilden Partynächten und seinen wechselnden Partnerinnen für Wirbel. Einige von ihnen waren sogar bei seiner Hochzeit am 19. Mai 2018 anwesend. Wie läuft es eigentlich bei seinen Ex-Freundinnen in der Liebe?

Lange schien es, als würde Chelsy Davy (33) mit dem Prinzen den Bund fürs Leben schließen. Mit einer kleinen Unterbrechung waren die beiden von 2004 bis 2011 liiert. Fünf Jahre später offenbarte sie gegenüber Times: Sie wolle keine Prinzessin werden – der Rummel um ihre Person sei für sie unerträglich gewesen. Trotz ihres Liebes-Aus sind die beiden noch immer miteinander befreundet. Chelsy gehörte zu den geladenen Gästen bei Harrys Traumhochzeit. Im Gegensatz zu ihrem Ex hat die Britin ihren Partner fürs Leben bisher nicht gefunden.

Während seiner Beziehungspause mit Chelsy datete der Rotschopf die TV-Moderatorin Caroline Flack (39). Nach dem kurzen Flirt bandelte sie mit mehreren prominenten Männern an. Aber weder mit Harry Styles (25) noch mit Reality-Star Andrew Brady wollte es klappen. Aktuell ist sie mit dem Rugby-Spieler Danny Capriani zusammen.

Nach seiner endgültigen Trennung von Chelsy soll der Duke of Sussex heftig mit Model Florence Brudenell-Bruce (33) geflirtet haben. Auch sie sei laut Hello mit dem öffentlichen Druck nicht klargekommen. Nach ihrer Liaison mit dem Prinzen raufte sie sich mit ihrem Ex, Multi-Millionär Henry St George, zusammen. Die zwei haben eine mittlerweile vierjährige Tochter.

Die letzte Frau, mit der Harry liiert gewesen war, ehe er Meghan traf, war Cressida Bonas (30) – zwei Jahre hielt ihre Beziehung. Sie war ebenfalls zu der Hochzeitsfeier ihres Ex-Partners eingeladen. Heute ist die 30-Jährige an Harrys Namensvetter Harry Wentworth-Stanley vergeben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2019

Anzeige

Getty Images Chelsy Davy und Prinz Harry, 2010

Anzeige

Getty Images Caroline Flack, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Florence Brudenell-Bruce, Model

Glyn Kirk / AFP / Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de