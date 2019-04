Nach dem Mord an Rapper Nipsey Hussle (✝33) werden immer mehr Details über seinen mutmaßlichen Mörder bekannt. Eric Holder, der inzwischen offiziell für die Tat angeklagt wurde, gehörte in früheren Jahren derselben Gang wie Nipsey an. Er soll zudem versucht haben, ebenfalls als Rapper Fuß zu fassen. Ab 2015 veröffentlichte er mehrere Songs auf Soundcloud und in den sozialen Medien. Seine Themen: Schießereien und grausame Tötungsdelikte.

Die Daily Mail zitiert eine Zeile aus Erics Track "Bounced to This", in dem es heißt: "Schlag sie zusammen und sieh ihnen beim Sterben zu… Lass deine Mutter traumatisiert zurück." Im selben Song gehe es dann darum, jemanden zu töten. Sollte Eric Holder für die Tat verurteilt werden, bei der Nipsey erschossen und zwei weitere Männer schwer verletzt wurden, droht ihm lebenslange Haft. Seine Kaution wurde auf sieben Millionen Dollar gesetzt. Es ist somit unwahrscheinlich, dass er das Gefängnis vor dem Urteil noch einmal verlassen kann.

Zum Motiv gibt es bisher keine Angaben. Die Polizei hatte erklärt, sie gehe von einem persönlichen Motiv aus und nicht von einer Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gangs, was zuvor vermutet wurde.

Getty Images Rapper Nipsey Hussle, 2019

Getty Images Chris Darden und Eric Holder vor Gericht

ActionPress Nipsey Hussle, Rapper

