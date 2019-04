Für Ulrike Frank (50) gibt's reichlich Rückhalt! Seit einigen Wochen lassen die deutschen Promis bei Let's Dance ordentlich die Hüften kreisen – und entwickeln sich selbst zu kleinen Profis. Das beste Beispiel: Schauspielerin Ulrike! Am Freitagabend legte sie mit 21 Punkten für ihren Tango eine deutliche Steigerung aufs Parkett hin. Ob das wohl auch an familiärer Unterstützung lag? Das "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Urgestein wird nämlich von ihren Co-Darstellern, die teils selbst mal an der Show teilnahmen, ordentlich angefeuert – und nicht nur das: Von der GZSZ-Familie bekommt sie hier und da sogar auch hilfreiche Dancing-Tipps!

Im Interview mit Promiflash verriet Ulrike nach der Sendung, wie viel ihr die mentale Unterstützung im Publikum bedeutet – und für diese saß nicht nur ihr Mann im Studio, sondern auch die Arbeitskolleginnen Iris Mareike Steen (27) und Eva Mona Rodekirchen (42)! "Das war eine total schöne Überraschung und die feuern mich auch an und unterstützen mich auch so. Alle GZSZ-Kollegen machen das. Iris ist ja nicht die Einzige, die mitgemacht hat." Auch Jörn Schlönvoigt (32) und Thomas Drechsel (32) waren einst Tanz-Lehrlinge – und teilen mit Ulrike gerne mal ihre Erfahrungen: "Was alle gesagt haben, war: 'Hab Spaß, genieß es!' Weil es geht so schnell vorbei – also hoffen wir, nicht so schnell jetzt erst mal, aber ich genieße es wirklich total!"

Auch für Iris Mareike war die Rückkehr nach Köln Ossendorf anscheinend ein purer Genuss. Sie teilte vor ihrem "Let's Dance"-Besuch ein Foto von sich und ihrem damaligen Tanzpartner Christian Polanc (40) aus dem Vorjahr auf Instagram und wurde dabei ganz nostalgisch: "Ich kann nicht glauben, dass es jetzt schon so lange her ist, dass ich dabei war. Auch wenn es oft nicht leicht war, denke ich gerne daran zurück."

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch in der dritten "Let's Dance"-Show

Christoph Hardt / Future Image Iris Mareike Steen und Christian Polanc in der RTL-Show "Let's Dance" in Köln

