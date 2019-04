Die GZSZ-Fans mussten Ulrike Frank (50) heute ganz besonders die Daumen drücken. Wie kurz vor der aktuellen Let's Dance-Folge herauskam, hatte die Schauspielerin die gesamte Woche mit starken Schmerzen im Rücken zu kämpfen – teilweise so schlimm, dass im Training sogar einige Tränchen geflossen waren. Trotz gesundheitlicher Probleme biss sie die Zähne zusammen und stand heute auf dem TV-Parkett – konnte Ulrike die Jury und das Publikum von sich überzeugen?

Die Antwort ist ein klares Ja! Besonders Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (51) waren begeistert von der Darbietung der 50-Jährigen. Beide nahmen zur Belohnung die Acht-Punkte-Kelle in die Hand – nur Juror Joachim Llambi (54) sah das Ganze etwas kritischer. "Mich hat so ein bisschen dieses Rosenspiel gestört [...]. Das hat etwas Unruhe ins Paar gebracht. Für einen argentinischen Tango war die Fußarbeit okay, aber für einen europäischen waren sie von der Basis her zu groß. Das muss noch etwas komprimierter sein", erklärte er und machte mit seinen fünf Punkten die Gesamtwertung von 21 Punkten perfekt.

Kein schlechtes Urteil, wenn man bedenkt, dass das Training für Ulrike und Tanzpartner Robert Beitsch (27) eine kleine Herausforderung gewesen war. "Ich möchte halt immer funktionieren und das umsetzen, was jemand anderes sich ausgedacht hat, nur jetzt gerade geht das irgendwie nicht", hatte sich der Serien-Star bei den Proben im RTL-Interview eingestehen müssen. Doch auf Robert ist Verlass – der Coach passte die Choreo so an, dass Ulrike mit so wenig Schmerzen wie möglich tanzen kann.

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch in der dritten "Let's Dance"-Show

WENN.com Joachim Llambi hinter dem "Let's Dance"-Jurypult

P.Hoffmann/WENN.com Robert Beitsch und Ulrike Frank bei "Let's Dance" 2019

