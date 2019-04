Bei Good Morning Britain war Katie Price (40) aufgrund ihrer Verspätung nicht nur ganz privat im Schlabberlook und ungeschminkt zu sehen – sie plauderte auch ganz unbekümmert zusammen mit ihrer Mutter Amy, die ebenfalls zu Gast war, aus dem Nähkästchen. Mit einem einfachen Frage-Antwort-Spiel lockten die Moderatoren die Blondine mächtig aus der Reserve. Da platzte es schließlich aus ihr heraus: Sie verriet vor laufender Kamera den Namen des Mannes, den sie so gar nicht gut in Erinnerung behalten habe.

Auf die Frage, wer der schlimmste ihrer Männer gewesen sei, antwortete die Beauty kurzum: Pete. Gemeint ist ihr Ex-Mann Peter Andre (46). Die beiden waren bis 2009 vier Jahre lang verheiratet. Katie betitelte ihn außerdem als egoistisch, da er nicht einwilligt habe, die beiden gemeinsamen Kinder vor die Kamera ihrer Reality-Show "My Crazy Life" zu lassen. "Er erlaubte mir nicht mit ihnen zu filmen, er erlaubte mir nicht mit ihnen Fotoshootings zu machen, er ist so ein Heuchler", feuert sie noch hinterher.

Auch wenn Katie scheinbar kein gutes Haar an ihrem Ex-Mann ließ, so redete sie umso besser über ihre aktuelle Flamme Kris. So könnte man fast meinen, dass sie ihrer Mom die Worte förmlich in den Mund legte, dass auch sie von allen bisherigen Partnern ihrer Tochter, Kris am liebsten mögen würde.

Getty Images Katie Price, TV-Star

Anzeige

Getty Images Peter Andre beim National Television Award 2018

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de