Felix Sturm (40) sitzt ganz schön in der Patsche! Vor den Augen seiner Fans wurde der fünffache Boxweltmeister am Freitag auf der Fitnessmesse FIBO in Köln verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, eine bislang nicht bekannte Steuersumme unterschlagen zu haben. Ursprünglich hatte der gebürtige Leverkusener, der eigentlich Adnan Catic heißt, in diesem Jahr sein großes Comeback gegen Arthur Abraham (39) geplant – daraus wird nun nichts: Er sitzt hinter schwedischen Gardinen und wird dort vorerst wohl auch bleiben!

Wie der Kölner Staatsanwalt Renke Hoogendoorn laut Bild berichtete, soll der 40-jährige Boxer nach der Verkündung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden sein. Eine Aussicht auf Entlassung gebe es momentan nicht. "Selbst wenn er die Steuern in den nächsten Tagen bezahlen sollte, würde das nicht automatisch bedeuten, dass er sofort aus der Haft entlassen wird" stellte Hoogendoorn klar.

Nicht zum ersten Mal hat Felix Ärger mit der Justiz. 2015 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen versuchter Anstiftung zu einem Tötungsdelikt. Das Verfahren wurde wenig später jedoch eingestellt. Wegen Selbstdoping und gefährlicher Körperverletzung sollte Ende 2018 außerdem Anklage gegen den Profi-Sportler erhoben werden.

Schmidt, Norbert/ActionPress Felix Sturm bei der Boxen-WM im Supermittelgewicht in Oberhausen 2016

Anzeige

Getty Images Felix Sturm im Mai 2014

Anzeige

Getty Images Felix Sturm, fünffacher Boxweltmeister

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de