Da musste aber jemand tief in die Tasche greifen! Matze Knop (44) ist vor allem für seine Imitationen bekannt: Regelmäßig schlüpft der Comedian in verschiedenste Rollen und nimmt dabei diverse Promis aufs Korn, beispielsweise auch Dieter Bohlen (65). Nun hat der Entertainer verraten, wie viel er für die Perücke zahlen musste, mit der er sich in den Pop-Titan verwandelt – und das war alles andere als billig!

"Das gute Stück kostet übrigens ca. 2000 Euro, ist handgeknüpft und dauert bestimmt 2 Wochen in der Fertigstellung", verriet der gebürtige Lippstädter auf seinem Instagram-Profil. Er werde doch häufiger gefragt, in welchen Läden man so etwas kaufen könne, so der Moderator. Seine Antwort: "In keinem. Ein professioneller Maskenbildner dagegen kann sowas." Bei seinen Fans sorgte die Info für reichlich Staunen: "Wow krass, 2000 Euro! Aber dafür sieht es auch so echt aus!", kommentierte eine Userin.

Dieter ist jedoch bei weitem nicht der einzige Promi, den der Imitator nachahmt: Auch Größen wie Franz Beckenbauer (73), Thomas Gottschalk (68) oder Reiner Calmund (70) sind vor ihm nicht sicher. Zusammen mit Oliver Pocher (41) machte er sich nach der WM 2018 darüber hinaus über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft lustig, nachdem diese auf blamable Weise ausgeschieden war.

