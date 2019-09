Luke Mockridges (30) Auftritt beim Fernsehgarten ist längst nicht in Vergessenheit geraten. Mitte August hatte der Comedian die ZDF-Gäste eigentlich mit seinem Programm bespaßen sollen. Stattdessen haute er einen Witz nach dem anderen über alte Menschen raus, tanzte wie ein Affe umher und benutzte eine Banane als Telefon. Bei Moderatorin Andrea Kiewel (54) kam das gar nicht gut an! Während sie in den darauffolgenden Sendungen allerdings auf einen Kommentar zu der Aktion verzichtete, übernahm das jetzt Matze Knop (44). Der Komiker teilte in der aktuellen Ausgabe gegen seinen Kollegen aus!

Während seiner Performance machte sich Matze ungeniert über die Social-Media-Plattform Instagram und die dort ihr Geld verdienenden Influencer lustig. "Und dann stehen die irgendwann im Fernsehgarten mit 'ner Banane in der Hand", konnte sich der Sprücheklopfer einen Seitenhieb Richtung Luke nicht verkneifen und erntete dafür Applaus der Zuschauer.

Auch auf Twitter ist man sich einig: Dieser Spruch galt dem in Fernsehgarten-Ungnade gefallenen Luke. "Die Rapper haben es vorgemacht, jetzt ziehen auch die Witze-Erzähler nach. Matze Knop schießt im Fernsehgarten gegen Luke Mockridge", fasst ein User zusammen.

