Heidi Klum feierte inkognito am Ballermann mit Sangria-Eimer

Damit hatte wohl keiner gerechnet! Beim großen Megapark-Opening am Ballermann schwelgt Matze Knop (50) in seinen schönsten Erinnerungen an das Kult-Etablissement. Dabei bleibt dem Comedian ein ganz besonderer Tag aus dem Jahr 2016 im Kopf hängen – die Erinnerung daran plaudert er gegenüber der Bild aus. Damals sei sein Bruder ganz aufgeregt zu ihm gekommen und habe ihm gesteckt: "Heidi Klum ist da!" Für Matze sei dies eine große Überraschung gewesen. Dennoch erinnert er sich gern an den lustigen Partyabend zurück. "Das ist mein geilstes Erlebnis", schwärmt er.

Heidi war damals anlässlich des großen Germany's Next Topmodel-Finales auf Mallorca. Einige Tage bevor es auf die große Bühne ging, stattete sie dem Ballermann einen Besuch ab. Matze erzählt: "Sie war unter anderem mit Thomas Hayo da, den ich ganz gut kenne. Er meinte: 'Komm doch auch her zu uns.' Wir haben aus einem Eimer Sangria getrunken!" Tatsächlich waren Heidi, Thomas und Matze nicht die einzigen Promis, die an diesem Abend im Megapark waren – auch Olivia Jones (55) und Jürgen Drews (80) gesellten sich dazu. Für das GNTM-Finale waren zudem Designer Michael Michalsky (58) und Heidis Mutter Erna Klum (81) angereist. Tatsächlich gibt es auch Fotos, die das Zusammentreffen belegen: Auf einer Aufnahme schlürfen alle sieben genüsslich mit langen Strohhalmen aus einem Eimer.

Das Finale von GNTM wurde 2016 zum ersten und bislang letzten Mal nach Mallorca verlegt. Einer der Gründe war vermutlich die Bombendrohung, wegen der das Finale in der Lanxess-Arena in Köln im Jahr zuvor nach wenigen Minuten abgebrochen werden musste. In der Stierkampfarena Colisseu Balear wurde Kim Hnizdo (29) schließlich zur strahlenden Siegerin gekürt. Wo und wann das Finale der diesjährigen Staffel stattfinden wird, ist bislang noch nicht offiziell bekannt – vermutlich wird es jedoch am 19. Juni so weit sein.

Getty Images Matze Knop, Comedian

Instagram / heidiklum Thomas Hayo, Heidi Klum, Jürgen Drews, Michael Michalsky, Matze Knop, Olivia Jones und Erna Klum

