Der Schlagabtausch geht in die nächste Runde! Oliver Pocher (42) teilt wieder gegen Michael Wendler (48) aus. Der Anlass: Das erste Promofoto zur neuen DSDS-Staffel wurde veröffentlicht. Darauf zu sehen ist die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40), Mike Singer (20) und dem Wendler. Die Juroren posieren auf dem Pic an Bord des Schiffes "Blue Rhapsody", auf dem die Castings zur 18. Staffel stattfinden. Grund genug für Oli, jetzt richtig auf die Pauke zu hauen!

Der Comedian teilte das Original-Foto mit dem Schriftzug: "Besser kann man es nicht parodieren..." und einem Sonnenbrillen-Emoji. Mit dem Instagram-Post spielt er auf seine "DSDS"-Parodie mit seinem Comedy-Kollegen Matze Knop (45) an. Diese hatte Oli Ende August geteilt. Darin zu sehen waren Knop und Pocher als Bohlen und Wendler. Im fast achtminütigen Clip wurde die "DSDS"-Jury der 18. Staffel ordentlich in die Mangel genommen: Oliver machte als Wendler andauernd Selfie-Videos, trällerte ein Medley aus Wendler-Songs – und simulierte ein Telefonat mit Laura Müller (20): "Du kannst das Auto nicht verkaufen, das ist nur geleast. Und das Boot? Das ist auch nicht unseres!" Eine klare Anspielungen auf vergangene Wendler-Instagram-Posts also. Mit dem Teilen des offiziellen Jury-Fotos scheint Oliver wohl andeuten zu wollen, dass er mit der Parodie einen Volltreffer gelandet hat.

Auch Let's Dance-Juror Joachim Llambi (56) fand den Post des Komödianten wohl passend. Er kommentierte: "Das RTL-Traumschiff. Von rechts nach links: Kapitän Sascha Hehn (65), Hoteldirektorin Heide Keller (78), der Klabautermann und Kreuzfahrtdirektor Harald Schmidt (63)" und versah seinen Kommentar mit drei Lach-Emojis.

Anzeige

Collage: Instagram "DSDS"-Parodie von Oliver Pocher und Matze Knop im direkten Vergleich mit der echten Jury

Anzeige

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler im Mai 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de