Wird Oliver Pocher (43) in seinem neuen Format Dieter Bohlen (67) aufs Korn nehmen? Der Poptitan sorgte vor Kurzem für reichlich Schlagzeilen: Nach 20 Jahren als Chef-Juror bei DSDS und bei Das Supertalent gehen RTL und der einstige Modern Talking-Star getrennte Wege. Nachdem dieser nun auch noch krankheitsbedingt nicht an den Live-Shows teilnehmen können wird, wird er von Thomas Gottschalk (70) ersetzt: Oliver Pocher ließ die Gelegenheit nicht aus, sich über diese Situation lustigzumachen!

Der Comedian lud ein Video auf Instagram hoch, in dem er gemeinsam mit Komiker-Kollege Matze Knop (46) die beiden Ex-DSDS-Juroren Michael Wendler (48) und Dieter Bohlen parodiert. "Das mir das ausgerechnet jetzt passiert, ich hätte die letzten Sendungen wirklich echt gerne noch gemacht, ein Zufall ist das", so das in Camp David gehüllte Dieter-Double unter anderem in dem Clip. Oli betitelte den Post mit einer knappen Inhaltsangabe des Videos: "Dieter Bohlen meldet sich trotz Krankheit exklusiv vor den Live-Shows bei RTL und warum ist der Wendler dabei?" Außerdem verwies er auf seine neue Show "Pocher vs. Influencer", die am 7. April startet.

Ob der Entertainer in seiner bevorstehenden Show eine weitere Parodie des Kult-Stars bringen wird, bleibt abzuwarten. Der Clip spaltete die Fans – während einige den Gag zum Schreien komisch fanden, empfanden ihn andere Nutzer wiederum als geschmacklos. Allerdings kam ein Instagram-Nutzer durch das Video auf eine interessante Idee: "Warum setzten wir nicht Matze statt Thomas Gottschalk in die Jury?"

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Matze Knop als Michael Wendler und Dieter Bohlen

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

ActionPress Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

