Schwere Zeiten für Mirja du Mont (43)! Dass die Ex von Schauspieler Sky Du Mont (71) im vergangenen Mai wegen eines Hörsturzes einige Zeit im Krankenhaus verbringen musste, dürfte für sie rückblickend die wohl leichteste Prüfung des Jahres 2018 gewesen sein. Kurz vor Weihnachten erlebte sie noch ein weitaus größeres Drama: Sie musste für immer Abschied von ihrer engen Freundin Simone Anés nehmen. Zum Gedenken an die verstorbene DJane veröffentlichte Mirja nun einen herzzerreißenden Beitrag im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte Mirja vor wenigen Tagen ein Schwarz-Weiß-Foto, welches ihre verstorbene Freundin hinter einem Mischpult zeigt. "Ich habe letzte Nacht nur von dir geträumt", schilderte sie den Anlass ihres Postings in der Bildunterschrift. Darüber hinaus richtete die 43-Jährige folgende herzzerreißende Worte an die Künstlerin: "Mein Herz ist ganz schwer! Ich wünsche so sehr, dass es dir gut geht, wo du jetzt bist."

Ihre Follower nahmen in der Kommentarspalte regen Anteil an Mirjas Trauer. "Sie ist sicher der schönste Stern und achtet auf dich", kommentierte nur einer ihrer berührten User.

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont im Januar 2019

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont im Februar 2019

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont im März 2019

