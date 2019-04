Von Gefühls-Chaos keine Spur! Jessica Paszka (28) ist aktuell wieder single: Weder als Kandidatin beim Bachelor, noch als Bachelorette gelang es ihr, den richtigen Mann zu finden – und auch im Privatleben ist ihr persönlicher Traumprinz noch nicht aufgetaucht. Doch wie geht das Reality-TV-Sternchen mit seiner aktuellen Liebes-Situation um? Im Interview mit Promiflash bezog die Tochter polnischer Eltern nun ganz klar Stellung!

"Ich bin aktuell sehr, sehr glücklich mit der Situation, die ich gerade habe", so die 28-Jährige. Sie sei eine sehr angekommene Frau, werde in ein paar Tagen 29 und ließe das Leben zurzeit einfach auf sich zukommen: "Aktuell genieße ich einfach jeden Urlaub, jeden Job und ganz viele schöne Momente mit meiner Familie", führte die Influencerin weiter aus. Ein Aspekt gefällt der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin sogar ganz besonders gut am Single-Dasein: "Die Freiheit zu genießen, ohne sich rechtfertigen zu müssen! Das ist wirklich etwas, das ich gerade unglaublich für mich genieße."

Mit Promiflash sprach Jessica aber nicht nur über ihren Beziehungsstatus, sondern auch über die Tücken, die das Leben als öffentliche Person so mit sich bringt: "Es gibt immer Kritiker, es gibt immer ganz viele Kommentare – man muss das wegstecken können", so die gelernte Bürokauffrau im Interview. Die Ex-Bachelorette weiß sicherlich wovon sie spricht: Erst kürzlich wurde sie selbst in den sozialen Netzwerken für ein gepostetes Bikini-Foto heftig kritisiert.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2019

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2019

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de