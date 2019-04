Jessica Paszka (28) schmeißt sich gerne mal in heiße Fummel! Kein Wunder: Die Beauty verfügt schließlich über einen äußerst durchtrainierten Body, dessen sportliches Geheimnis sie als Protagonistin der YouTube-Serie "Fitness Diaries" bereitwillig mit ihren Followern teilt. Ein neues Selfie versetzte die Fans der Brünetten allerdings weniger in Begeisterung, als vielmehr in eine regelrechte Schockstarre. Im Netz stellte Jessica ihren Traumkörper nämlich in einem Bikini zur Schau, der ihre Follower eher an den einer Oma erinnerte!

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige vor Kurzem ein Foto, das sie in verführerischer Pose und mit einem neonlila Bikini zeigt. "In sich selbst investieren", schrieb Jessica stolz in der Bildunterschrift. Einen Teil ihrer Fans erfüllte dieser Schnappschuss allerdings ganz und gar nicht mit Stolz. "Wie bei Oma", brachte ein Follower seine Enttäuschung, die vor allem dem Bikini-Unterteil galt, unverblümt auf den Punkt.

Ebenso wenig begeistert – aber etwas einfühlsamer dabei – schien hingegen ein anderer Fan zu sein. "Du siehst so toll aus! Top-Figur!", begann die Followerin ihr Idol daher zunächst zu bauchpinseln. Aber auch sie musste das Lob schließlich revidieren und beklagte, dass Jessica "immer so Oma-Buchsen" anziehen und ihre Vorzüge damit mehr schlecht als recht präsentieren würde.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2018

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2019

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2018

