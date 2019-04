Apple hat für seinen neuen Streamingdienst direkt einen echten Hollywood-Star verpflichtet! Die Show "Lisey’s Story" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King (71), der in Deutschland 2006 unter dem Titel "Love" herauskam. Die sehr persönliche Story handelt von einer Frau, die zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes mit dessen Vergangenheit konfrontiert wird – und sich mit unangenehmen Wahrheiten auseinandersetzen muss. Keine Geringere als Julianne Moore (58) wird in der achtteiligen Horror-Serie die Hauptrolle übernehmen!

Während die Oscar-Preisträgerin bereits unzählige Male auf der Kinoleinwand zu sehen war, ist "Lisey’s Story" für sie gewissermaßen eine echte Premiere: Für Julianne wird es die erste Hauptrolle in einer TV-Serie sein. Die 58-Jährige, die laut The Hollywood Reporter den Vertrag schon unterzeichnet haben soll, spielte zuvor zwar unter anderem in dem HBO-Streifen "Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt" eine führende Rolle – doch in dem Horrorspektakel wird sie die Hauptfigur verkörpern. Für Julianne ist es mit "Lisey's Story" bereits die dritte Zusammenarbeit mit Hollywood-Produzent J.J. Abrams.

Nachdem J.J. für den Streaming-Dienst Hulu schon die Stephen King-Adaption "11.22.63" und die Serie "Castle Rock" umsetze, folgt nun die Annäherung an die Horror-Romanze "Lisey’s Story". Der berühmte Autor wird dabei alle acht Episoden der Serie selbst schreiben und neben J.J. und Ben Stephenson auch an der Produktion mitwirken.

Getty Images Julianne Moore, Schauspielerin

Getty Images Julianne Moore, Schauspielerin

Getty Images J.J. Abrams, Film-Produzent

