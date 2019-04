Sein Tod hatte im vergangenen Monat für einen Schock gesorgt! Am 15. März wurde Mike Thalassitis (✝26) leblos in einem Park gefunden – der einstige Love Island-Star soll sich das Leben genommen haben. Für seine Freunde und Familie ein schwerer Verlust. Mikes Ex-Freundin Megan McKenna (26) hatte sich bis auf einen Social-Media-Post komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun hat sie ihre Auszeit beendet: Megan meldete sich bei ihren Fans zurück!

Nach über 20 Tagen Pause teilte die Influencerin ein neues Foto auf ihrem Instagram-Kanal. Halt scheint sie in ihrer Trauer um ihren einstigen Partner offenbar in der Musik gefunden zu haben. Auf dem Schnappschuss sitzt die Reality-Darstellerin umgeben von Instrumenten in einem Studio – und das in Tennessee. "Studio plus Nashville", schrieb die Sängerin zu dem Bild und fügte noch hinzu: "Wo ich hingehöre." Es scheint, als würde es nach ihrem Debütalbum "Story of Me", das im Dezember vergangenen Jahres erschien und direkt an die Spitze der britischen iTunes-Country-Charts stürmte, bald neue Musik von Megan geben.

Wenige Tage nach Mikes Tod hatte die 26-Jährige ihrem Kummer mit emotionalen Worten im Netz freien Lauf gelassen. "Entschuldigt, dass ich nicht bei Social Media gewesen bin, aber ich bin komplett geschockt und versuche, mich damit abzufinden", ließ Megan ihre Community wissen.

Getty Images Mike Thalassitis und Megan McKenna im Juli 2018 in London

Anzeige

Getty Images Megan McKenna bei den National Television Awards in London

Anzeige

Getty Images Megan McKenna bei den The Pride Of Britain Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de