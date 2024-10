Megan McKenna zeigt kurz nach Geburt ihren After-Baby-Body

Megan McKenna (32) hat erst vor wenigen Tagen ihren ersten Sohn Landon Henry auf der Welt begrüßen dürfen und erfreut ihre Fans nun mit ehrlichen Einblicken in das Leben als frischgebackene Mutter. In einem Post auf Instagram zeigte die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin ihren Körper kurz nach der Geburt und berichtete offen darüber, dass sie sich eine Woche nach dem Kaiserschnitt noch nicht ganz fit fühle: "Etwas mehr als eine Woche postpartal. Ich bin immer noch stark geschwollen vom Kaiserschnitt und sehe aus, als wäre ich im sechsten Monat schwanger."

In ihrem Beitrag sprach Megan außerdem offen über die Herausforderungen nach dem Kaiserschnitt: "Meine Narbe heilt aber gut und die Schwellung meiner Füße ist zurückgegangen." Mittlerweile falle ihr das Aufstehen zwar leichter, sie habe aber noch immer Schmerzen. "Sagen wir es mal so, wenn ich keine Medikamente nehme, macht es keinen Spaß", witzelte sie weiter.

Im April des vergangenen Jahres verkündete die Sängerin, dass sie und ihr Verlobter Oliver Burke ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Damals postete sie ein Video, in dem unter anderem Ultraschallbilder ihres kleinen Schatzes und Megans wachsender Babybauch zu sehen waren. Vor wenigen Tagen war es dann endlich soweit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. "Landon Henry Burke. 7. Oktober 2024, 8:33 Uhr", schrieb sie auf Instagram zu einer Aufnahme, in der die ersten Bilder des Neugeborenen zu sehen waren.

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress / PA Photos Megan McKenna und Oliver Burke, 2023

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Sohn, 2024

