Megan McKenna zeigt realistischen Einblick ins Mama-Dasein

Sängerin Megan McKenna (32), auch bekannt aus "Towie", hat kürzlich mit ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mama geteilt. Vor drei Wochen hat Megan ihren kleinen Sohn Landon zur Welt gebracht und zeigt nun auf Instagram, ⁣ wie ihr neuer Alltag als Mutter aussieht. Auf einem der Bilder ihres selbstironischen Beitrags präsentiert sich Megan in Unterwäsche, während sie in einer Hand eine Kaffeetasse balanciert und mit der anderen ihren Sohn stillt. "Wie unsere Sonntage jetzt aussehen. Füttern, Kuchen essen und versuchen zu schlafen, wann immer ich kann", schreibt sie mit einem Augenzwinkern unter ihrem ehrlichen Post im Netz.

Außerdem berichtet Megan von den Herausforderungen des Stillens und wie sie die Anfangsschwierigkeiten endlich überwunden hat: "Ich bin stolz sagen zu können, dass ich die wunden Brustwarzen überstanden habe. Ich habe trotz der Risse gestillt. Wow, das ist nichts für Schwache." Jetzt sei das Stillen viel einfacher, und es werde besonders praktisch für ihre geplanten Reisen im nächsten Jahr sein, da sie "24/7 Nahrung parat" habe. Megan versucht zudem, einen festen Fütterungsrhythmus einzuführen, da das Füttern auf Abruf sie sehr erschöpft habe und sie den Überblick verlor. Ihre authentische Darstellung des Mutterseins ohne Filter oder Beschönigungen kommt bei ihren Followern gut an. Viele bedanken sich in den Kommentaren für ihre Offenheit und fühlen sich ermutigt, da sie die Höhen und Tiefen des Alltags mit einem Neugeborenen ehrlich widerspiegelt.

Es ist kaum verwunderlich, dass Megan noch keine feste Fütterungsroutine mit ihrem Baby etabliert hat. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde nämlich erst vor wenigen Wochen Mama. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses hatte Megan auf Instagram die Geburt ihres Sohnes mit ihren Fans geteilt. Sie veröffentlichte ein rührendes Video, das die ersten Einblicke in das Leben mit dem kleinen Sohn zeigte. Hierbei verkündete sie stolz: "Landon Henry Burke. 7. Oktober 2024, 08:33 Uhr" und dekorierte den Beitrag mit einem blauen Herz-Emoji.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Sohn im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige