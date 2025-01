Neu-Mama Megan McKenna trauert um ihre geliebte Großmutter

Megan McKenna (32) muss einen schweren Verlust verkraften: Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit teilte die traurige Nachricht vom Tod ihrer geliebten Großmutter Jean. Auf Instagram zeigte sich Megan tief bewegt und beschrieb ihre Oma nicht nur als gewöhnliches Familienmitglied, sondern als ihre beste Freundin. "Du bist jetzt mein Schutzengel. Ich werde dich für immer lieben und vermissen. Es fühlt sich nicht real an, dass du nicht mehr bei uns bist. Ich bin froh, dass du jetzt Frieden gefunden hast", schrieb sie zu einem emotionalen Video voller gemeinsamer Erinnerungen. Besonders froh sei sie darüber, dass ihre Großmutter noch ihr Söhnchen Landon kennenlernen konnte.

Das Jahr hielt für Megan eigentlich einen ganz besonderen Glücksmoment bereit: Im Oktober 2024 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Für die Weihnachtszeit kehrte sie mit ihrem Sohn Landon nach Großbritannien zurück, um kostbare Zeit mit ihrer Familie und ihrer Großmutter zu verbringen. Megan lebt derzeit mit ihrem Verlobten Oliver Burke in Deutschland, wo der Fußballprofi für den SV Werder Bremen spielt. Doch das Leben fernab der Heimat fällt der frischgebackenen Mama nicht immer leicht. "Ich wachte auf und vermisste meine Familie so sehr, hatte einen kleinen Zusammenbruch und weinte", gab sie kürzlich offen auf ihrem Kanal zu.

Erst vor wenigen Wochen gewährte Megan einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen ihres Alltags als Neu-Mama und erzählte von ihren Schwierigkeiten beim Stillen. "Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich die wunden Brustwarzen überstanden habe. Ich habe trotz der Risse gestillt. Wow, das ist nichts für Schwache", ließ sie via Instagram verlauten. Mittlerweile sei das Stillen deutlich einfacher geworden – eine Erleichterung, gerade in Hinblick auf ihre geplanten Reisen in diesem Jahr. Trotzdem arbeite Megan daran, einen festen Rhythmus zu etablieren, da das Füttern auf Abruf sie oft an ihre Grenzen gebracht habe.

Instagram / meganmckenna Megan McKenna, ihr Sohn Landon und ihre Oma Jean

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress / PA Photos Megan McKenna und Oliver Burke, 2023