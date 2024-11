Megan McKenna teilt Diagnose von Baby Landon

Reality-TV-Star und Sängerin Megan McKenna (32) spricht offen über die Herausforderungen der Mutterschaft. Ihr neugeborener Sohn Landon wurde kürzlich mit einem schmerzhaftem Reflux diagnostiziert, was für beide eine schwierige Zeit bedeutet. "Ich habe viele Tränen vergossen, weil ich nicht wusste, was los ist und warum er so viel krank war und geweint hat", teilt Megan bei Instagram. Nach vielen schlaflosen Nächten ließ die 32-Jährige eine Ultraschalluntersuchung von Landons Bauch durchführen, bei der die Diagnose gestellt wurde, wie The Sun berichtet. Bei der Erkrankung fließt Magensäure oder Nahrung zurück in die Speiseröhre und verursacht Unbehagen oder Schmerzen.

Megan arbeitet nun eng mit ihrem Kinderarzt zusammen. Sie hat begonnen, das Füttern ihres Babys anzupassen, hält Landon nach dem Stillen länger aufrecht und hat sogar eine Decke unter seine Matratze gelegt, um seinen Kopf beim Schlafen zu erhöhen. Um zusätzlich Unterstützung zu bekommen, hat sie eine Kinderkrankenschwester engagiert, die extra eingeflogen wurde, um sie bei der Pflege und bei Landons Routine zu unterstützen. "Es hilft definitiv, aber natürlich löst es nicht alles", sagt Megan weiter. Sie hofft, dass bei ihrem nächsten Termin der Arzt die richtigen Medikamente verschreibt. "Ich habe alle eure Kommentare mit Ratschlägen gelesen und weiß, was er braucht", fügt sie hinzu.

Trotz der anstrengenden Tage und Nächte bleibt Megan optimistisch. "Sein Lächeln macht alles besser", schwärmt sie und hofft auf ein paar Stunden mehr Schlaf. Ihre Fans haben ihr viele liebevolle Nachrichten geschickt, um ihr in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Megan erlangte durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Shows Bekanntheit und hat sich inzwischen auch als Sängerin einen Namen gemacht. Die Geburt ihres Sohnes Landon, den sie gemeinsam mit Fußballer Oliver Burke hat, bereicherte ihr Leben. Ihre Erfahrungen als frisch gebackene Mama teilt sie offen mit ihren Followern, um anderen Müttern Mut zu machen.

Instagram / meganmckenna Megan McKenna im Oktober 2024

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress / PA Photos Megan McKenna und Oliver Burke, 2023