00-Thor? Roger Moore (✝89), Sean Connery (88), Pierce Brosnan (65) und Daniel Craig (51) haben eins gemeinsam: Sie alle standen schon als britischer Geheimagent James Bond vor der Kamera und verliehen dem ikonischen Charakter ihren ganz eigenen Schliff. Seit 2006 verkörpert Daniel den Doppelnull-Agenten – doch nach dem für 2020 angekündigten "Bond 25" soll für ihn Schluss mit 007 sein. Seitdem fielen schon viele große Namen, die in seine Fußstapfen treten wollen. Nun wirft auch "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth (35) seinen Hut in den Ring!

Im Interview mit Balance erzählt der australische Schauspieler, dass er nur zu gerne in die Rolle des charmanten Frauenhelden und Schrecken aller Bösewichte schlüpfen würde: "Ich denke, du wirst niemals jemanden treffen, der sich nicht gerne mal als James Bond versuchen würde. Ich würde es liebend gerne tun." Dennoch wisse Chris – bescheiden wie er ist – sehr wohl: "Doch es kommt auf unterschiedliche Komponenten an und liegt nicht im meiner Macht. Darauf kannst du dich auch nicht so einfach bewerben." Vielmehr käme es auf die Community der "Bond"-Fans, Produzentin Barbara Broccoli und die gesamte Crew an, die dem zustimmen müssen. Es müsse eine sehr "natürliche Entscheidung" von ihrer Seite sein.

Seit klar ist, dass Daniel die Rolle des 007 nicht mehr lange spielen wird, standen bereits einige Namen zur Debatte: Idris Elba, Richard Madden (32) oder auch Tom Hiddleston (38). Einen offiziellen Nachfolger gibt es aber noch nicht.

Adam Berry/Getty Images for Sony Pictures Schauspieler Daniel Craig bei der Premiere zu "James Bond: Spectre"

Steffi Loos / Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

Getty Images Chris Hemsworth bei der "Avengers: Infinity War"-Premiere 2018

