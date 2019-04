Diese Aktion von Fußballer Mesut Özil (30) sorgte für Aufruhr! Am vergangenen Sonntag gastierte der Arsenal-Star mit seinem Team beim Premier League-Konkurrenten Everton in Liverpool. Der einstige deutsche Nationalspieler hatte dabei offenbar nicht seinen besten Tag und wurde in der 75. Minute von seinem Trainer Unai Emery ausgewechselt. Letzterer lieferte sich nach einer strittigen Situation auf dem Feld ein Wortgefecht mit Everton-Trainer Marco Silva – und der wütende Mesut warf schließlich seine Jacke in Richtung des gegnerischen Coaches!

Wie reagierte Marco auf Mesuts Jacken-Wurf? "Ich habe das gar nicht gesehen", zitierte Independent den Portugiesen. Doch dafür hatten die Fernsehzuschauer und Twitter-User bei dem Vorfall ganz genau hingeschaut. Die Mehrheit der Fans nahm den Aussetzer des Mittelfeldspielers mit Humor. "Die beste Spielzusammenfassung: Özil wirft seine Trainings-Jacke in Richtung Bank – und trifft nicht", twitterte beispielsweise ein Fan.

Das Spiel entschied letztlich Everton mit 1:0 für sich. Das einzige Tor erzielte Phil Jagielka schon in der zehnten Minute. Durch die Niederlage verpasste Arsenal den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Am Donnerstag steht für das Mesut-Team das Hinspiel im Europa League-Viertelfinale gegen den SSC Neapel im heimischen Emirates Stadium an.

