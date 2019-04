Momo Chahine wurde schon beim DSDS-Casting zum Show-Liebling von Juror Pietro Lombardi (26). Er sah – im Gegensatz zu seinen Kollegen Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (31) – direkt großes Potenzial in dem Lockenkopf. Nun ist Momo unter den Top acht und viele Zuschauer erinnert er stark an Chartstürmer Pietro. Promiflash verriet der 22-Jährige, was er von diesem Vergleich hält.

"Ich finde das nicht schlimm. Er ist mein Idol", erklärte Momo im Promiflash-Interview. Er selbst erkennt auch gewisse Parallelen: Er hadert oft noch mit seinem gesanglichen Können und das war bei Pietro zu Beginn seiner Karriere nicht anders – und genau das macht dem Charmebolzen Mut. "Weil er früher auch nicht der beste Sänger war und da hat er zu mir gesagt: 'Momo, du bist auf deine Art besonders, sei einfach Momo und achte nicht auf die anderen und du kannst das'", verriet er weiter.

Ob Momo vielleicht sogar in die Fußstapfen seines musikalischen Vorbildes tritt und sich am Ende den Titel holt? In der ersten Mottoshow war seine Performance recht wacklig. Doch Pietro weiß, dass sein Schützling dafür an anderer Stelle punkten konnte. "Hier zählt natürlich auch die Sympathie – und da ist Momo die Nummer eins", betonte er im Gespräch mit Promiflash.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

Instagram / momochahine_ Pietro Lombardi und DSDS-Kandidat Momo Chahine, Februar 2019

WENN.com Musiker Pietro Lombardi beim RTL Spendenmarathon 2017

