Es war einer der Aufreger der vergangenen Temptation Island-Folgen! Die Macher des TV-Kuppelformats brachten jüngst die vergebene Ziania Rubi und Showkandidat Alex Storm bei einem Date zusammen – vor ihrer Teilnahme an dem Fernsehformat hatten die beiden eine Affäre miteinander gehabt. Während des Treffens schreckte der Fitness-Influencer nun nicht davor zurück, noch einmal über die gemeinsame Vergangenheit zu sprechen. Und mehr noch: Er gestand der liierten Beauty sogar seine Gefühle. Jetzt äußert sich Alex' Show-Kollegin Giulie Santana über die TV-Situation – und: Sie hat vollstes Verständnis für den Muskelmann.

Im Gespräch mit Promiflash in der Shisha-Bar Rauchwolke in Berlin konnte Giulie, die in der Sendung als Verführerin antritt, die Herangehensweise ihres Mitstreiters nachvollziehen: "Es zeigt ja nur, dass Ziania Alex noch wichtig ist beziehungsweise wichtig war und dass jetzt die Gefühle so hochkochen, hat sie wohl auch ziemlich belastet." Sie habe auch mitbekommen, wie nah die Situation Zianias Freund, Fabian Nickel, ging. Alex' Gefühlsoffensive habe ihn auf hundertachtzig gebracht. Doch Giulie möchte Alex keinen Vorwurf machen, schließlich habe er nur seine Emotionen gezeigt. "Es ist dieses Format gewesen und ich finde es gut, dass er da mal die Karten auf den Tisch gelegt hat, damit sie sich wenigstens noch ausgesprochen haben", so die Reality-Darstellerin.

Zianias Partner Fabian sah das während der Dreharbeiten jedoch komplett anders. "Natürlich ist es so, dass man, gerade in so einer Situation, so jemandem am liebsten in die Fresse hauen will", wetterte der Kampfsportler, nachdem er die Aufnahmen von dem Date gesehen hatte.

