Willkommen zurück, Milos Vukovic (37)! Erst wenige Wochen ist es her, dass der Schauspieler mit seiner Rolle als Paco Weigel bei Unter uns ausstieg. Der Grund: Nach dem Tod von Serien-Ehefrau Elli (Nora Koppen, 29) wollte Paco Abstand gewinnen und hatte sich auf eine Weltreise begeben. Die Serienfans dürften daher nicht schlecht gestaunt haben, als Milos in der Folge vom 2. April wieder in der Daily auftauchte. Ist damit jetzt alles wieder beim Alten?

Im Interview mit dem Sender RTL sprach der 37-Jährige über die überraschende Rückkehr von Paco und über die Veränderungen, die die Weltreise bei der Serienfigur bewirkt hat. "Er hat sich, vor allem auch was Klamotten betrifft, schon verändert", so der Schauspieler. Während Paco sich vor seinem Aufbruch eher bunt kleidete, sei sein modischer Stil nun etwas ruhiger geworden. Doch nicht nur optisch machte die Serienfigur offenbar einen Wandel durch. So nahm der Daily-Darsteller mit Blick auf die kommenden Folgen vorweg: "Es gibt einen gewaltigen Sprung, vor allem wie er jetzt mit Situationen umgeht."

Fans der Serienfigur können aber trotzdem beruhigt sein. "Klar, es ist irgendwo Paco geblieben", versicherte Milos. Und die Daily werde mit dem "neuen" Paco nun noch spannender!

MG RTL D / UFA Serial Drama / Daniela Klier Milos Vukovic, Schauspieler

Instagram / milosvukovic_official Milos Vukovic im Januar 2017

Getty Images Milos Vukovic im Juli 2015 in Berlin

