Schauspieler Milos Vukovic (36) spielte sich bei Unter uns über die Jahre in die Herzen der Soap-Fans. In seiner Rolle als Hottie Paco Weigel erlebte der 36-Jährige zahlreiche wilde Liebesgeschichten, tragische Familienstreits und heldenhafte Glücksmomente. Jetzt konnte der Koblenzer einen weiteren besonderen Augenblick mit seiner Rolle feiern: Am Samstag vor genau 18 Jahren begann Milos Karriere in der beliebten Vorabendserie!

Wie Milos nun auf seinem Instagram-Account zeigte, war das große Jubiläum seiner TV-Rolle nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein besonders emotionaler Moment. "18 Jahre 'Unter uns'! Auf den Tag genau!", schrieb der leidenschaftliche Schlagzeuger zu einer Collage, die ein aktuelles Foto des Schauspielers neben einer Aufnahme von damals zeigt. Besonders erstaunlich: Selbst im Vergleich zu seinem 18-jährigen Ich wirkt der Sportfan keinen Tag gealtert!

Mit seiner Erfahrung bei "Unter uns" übertrumpft Milos sogar Schauspielkollege und Soap-Alumni Jörn Schlönvoigt (31). Der Neu-Papa spielt seinen GZSZ-Charakter Philip Höfer nämlich "erst" seit 14 Jahren. Abgesehen von ihrer langen Zeit im Vorabendprogramm teilen die beiden RTL-Gesichter allerdings noch eine weitere Gemeinsamkeit: Beide nahmen in den vergangenen Jahren an Let's Dance teil und begeisterten ihre Fans auf dem Tanzparkett!

Instagram / milosvukovic_official Milos Vukovic, "Unter Uns"-Schauspieler

WENN.com Der "Unter Uns"-Cast mit Milos Vukovic 2007

Sascha Steinbach/Getty Images Cathrin Hissnauer und Milos Vukovic bei "Let's Dance" 2015

