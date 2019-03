Riesen-Überraschung für Unter uns-Fans: Nach gerade einmal vier Monaten Auszeit kehrt Milos Vukovic (37) alias Paco Weigel zurück! Im November 2018 kündigte das Daily-Urgestein seinen Ausstieg an. Ganze 18 Jahre hatte er bis dahin vor der Kamera gestanden und zählt zu den absoluten Lieblingen der erfolgreichen Sendung. Da Paco nicht den Serientod starb, hofften die Zuschauer auf ein Wiedersehen – dass es nun so schnell kommt, dürften sie wohl kaum erwartet haben!

Wie in der RTL-Vorschau zu sehen ist, taucht Paco bereits am 2. April wieder in der Schillerallee auf – mit einem Plan. Er will Jakobs (Alexander Milo, 39) Unschuld beweisen und ihn aus dem Gefängnis holen! Sein Aktivismus gibt seiner Halbschwester Saskia (Antonia Michalsky) neuen Mut. Sie möchte ihren Liebsten ebenfalls befreien, doch die Aufgabe wird zur Zerreißprobe: "Nach dem gescheiterten Fluchtversuch gelingt es Saskia kaum, ihre Mutlosigkeit vor Jakob zu verbergen. Als sie nicht mehr weiter weiß, gibt Paco ihr neue Kraft", schreibt der Sender auf seiner Homepage.

Abgesehen von seinem Befreiungsplan will Paco nach dem schrecklichen Flammen-Inferno in der Turnhalle einen Gang runterschalten: "Paco ist entschlossen, sich im Alltag nicht wieder unter Druck zu setzen. Er lässt das Leben erstmal auf sich zukommen", heißt es ebenfalls auf der Website.

TV NOW / Dennis-A. Hundt Paco (Milos Vukovic) und Jakob (Alexander Milo) in "Unter uns", April 2019

TV NOW / Dennis-A. Hundt Antonia Michalsky und Milos Vukovic in "Unter uns", April 2019

MG RTL D / Dennis Alexander Hundt Paco (Milos Vukovic) bei "Unter uns"

