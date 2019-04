Seit nunmehr sieben Jahren ist die TV-Show Shopping Queen auf den deutschen Bildschirmen zu sehen. Das Fashion-Format erfreut sich vor allem bei Frauen großer Beliebtheit. Denn jede Woche kämpfen fünf Shopaholics aufs Neue um den Titel der größten Mode-Expertin. Geshoppt wird ein Outfit zu einem von Guido Maria Kretschmer (53) vorgegebenen Motto. Dass er nicht immer überzeugt war, "Shopping Queen" zu moderieren, verriet er nun in einem Interview mit Promiflash. Zuspruch bekam er damals aber von keinem Geringeren als Karl Lagerfeld (✝85)!

Das Shopping-Budget von 500 Euro in dem Kult-Format reicht zwar nicht gerade für Chanel, dennoch war Karl von der Idee der Sendung überzeugt, wie Guido jetzt erzählte: "Dann sagte er: 'Wissen Sie, wenn ich in Ihrer Lage wäre und das Talent wie Sie hätte, so schnell und lebendig zu sein, dann würde ich das auch machen. Denn das ist das Richtige, was man heute machen kann.'"

Der Moderator selber hatte zuvor Zweifel an der Show: "Wie wird es sein, wenn ein Designer ins Fernsehen geht", hatte sich der Fashion-Experte damals gefragt. Umso glücklicher war Guido damals darüber, Zuspruch von Modezar Karl bekommen zu haben. Denn die Fashion-Sendung ist längst Teil seines Lebens geworden: "'Shopping Queen' ist mein Zuhause", schwärmte er im Interview mit Promiflash.

VOX / Andreas Friese Guido Maria Kretschmer bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

Instagram / yanusik_97_ "Shopping Queen"-Kandidatin Yana Morderger und Guido Maria Kretschmer

