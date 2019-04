Eine Geschichte, wie sie im Drehbuch steht! Anfang des Jahres reiste Radiomoderatorin Lola Weippert mit einem ihrer Hörer, der den Trip bei einem Gewinnspiel ergattert hatte, nach Las Vegas. In der kultigen White Wedding Chapel inmitten der Spielerstadt gab sich das Fake-Paar schließlich das Jawort. Was als Spaß begann, scheint jetzt ernst geworden zu sein: Aus der Scherz-Ehe entwickelte sich eine echte Romanze!

Auf ihrer Instagram-Seite postet Lola nun ein Pic, auf dem sie und der aus Köln stammende Radiohörer Florian eng umschlungen posieren. "Es war einmal ein Las Vegas-Gewinnspiel im Radio", kommentiert die Beauty das Foto. Schon während ihres Aufenthalts in der Stadt der Sünde soll es zwischen ihr und dem glücklichen Gewinner mächtig geknistert haben. "Wir sind beide auf dem gleichen Verrücktheitslevel", so die 23-Jährige in einem Pressestatement. Für den Mann ihrer Träume nimmt sie nun eine große Hürde in Kauf. Denn seit ihrer Rückkehr nach Deutschland Ende Januar pendeln Lola und Florian fast jedes Wochenende zwischen Köln und Stuttgart, um sich so oft wie möglich zu sehen.

Nach seiner Fake-Hochzeit hatte das Paar einen heftigen Shitstorm kassiert – wegen der Liebes-News sind nun jedoch einige von Lolas Followern völlig aus dem Häuschen. "Ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes viel gewonnen. Tolle Geschichte und viel Glück", schreibt ein User. Ein anderer erinnert sich an den besonderen Radio-Moment zurück: "Ich kann mich noch daran erinnern, als er erfahren hat, dass er gewonnen hat. Was für eine schöne Lovestory."

Instagram / eleonorelolanaomi Lola Weippert bei ihrer Fake-Hochzeit in Las Vegas

Sonstige Lola Weippert und ihr Freund in Las Vegas 2019

Instagram / eleonorelolanaomi Lola Weippert in Las Vegas

