Mit konkreten Hintergründen zu ihrer plötzlichen Trennung im vergangenen Jahr hielten sich Denise Kappès (28) und Noch-Ehemann Pascal (28) bislang zurück. Die beiden hatten sich im Sommer 2018 kurz nach ihrer Hochzeit voneinander distanziert. Jetzt äußerte sich Pascal allerdings doch zu den Gründen für das Beziehungs-Aus: Seiner Meinung nach habe er extrem unter der ständigen Kontrolle seiner Frau gelitten und sich deshalb schließlich getrennt. Gegenüber Promiflash stellt Denise jetzt ihre Sichtweise klar!

In einem Interview gestand Pascal, wegen eines "Beziehungs-Burn-outs" noch immer in psychologischer Behandlung zu sein. Das möchte Denise so nicht stehen lassen: "Pascal hat ein ganz anderes Problem, warum er eine Therapie braucht! Dieser Grund bin sicher nicht ich." Die junge Mutter denke eher, ihr Verflossener solle sich mit solchen Aussagen zurückhalten, da viele Leute von dem eigentlichen Problem wüssten.

Diesem Thema sei die einstige Bachelor-Kandidatin auch in ihrer Beziehung nachgegangen, weshalb sie Pascal auch in vielerlei Hinsicht kontrolliert habe. "Dieses eigentliche Problem führte auch zu unserer Trennung", stellt Denise gegenüber Promiflash klar. Worum es sich dabei handelt, möchte sie allerdings nicht öffentlich machen.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Schauspieler

Instagram / Denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés im April 2018

Cinamon Red / WENN.com Schauspieler Pascal Kappés

