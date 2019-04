In der vergangenen Keeping up with the Kardashians-Folge hing bei Kim Kardashian (38) und ihrem Mann Kanye West (41) der Haussegen schief. Der Grund: Der Rapper hatte ohne Rücksprache beschlossen, nach Chicago zu ziehen. Kim las ihm zwar direkt die Leviten, blieb aber erstaunlich ruhig und beeindruckte damit die Fans. Dass sie auch anders kann, offenbarte sie später im Netz: Sohn Saint West (3) hatte eine allergische Reaktion – und Kim verfiel in Panik!

Auf einen Twitter-Kommentar, in dem die Userin erklärt, dass sie gerne lernen würde, so entspannt wie Kim zu bleiben, reagierte sie mit ernsten Worten: “Es nützt dir nichts, nicht ruhig zu sein. Aber lass’ mich dir sagen, wenn eines meiner Kinder verletzt wird oder irgendwas passiert, dann schreie ich und mache alle verrückt.” Dabei beließ es die 38-Jährige aber nicht und erzählte später von einem dramatischen Zwischenfall. Auf den Kommentar, es sei okay, als Mama durchzudrehen, schrieb sie: “Ich habe es dieses Wochenende getan, als mein Sainty eine allergische Reaktion hatte und ich über den Tisch sprang, als sei es eine Hürde.” Sie habe dabei geschrien, dass jemand den Notarzt rufen müsse. Schwester Khloe Kardashian (34) habe sie beruhigen müssen: “Ich bin entweder superentspannt oder so dramatisch.”

Den Post hat Kim mittlerweile allerdings wieder gelöscht. Auf die Nachfrage eines weiteren Followers, ob es dem Dreijährigen besser gehe, antwortete die bald vierfache Mutter: “Ja, meinem Baby geht es gut.”

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Premiere des Broadway-Musical "The Cher Show"

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR Gala in New York

Instagram / kimkardashian North, Chicago, Kim und Saint West

