Muss sich Capital Bra (24) in Acht nehmen? Zuletzt landete der Berliner Rapper einen Chart-Hit nach dem anderen und knackte nahezu alle denkbaren Rekorde. Nun könnte der Bra ernsthafte Konkurrenz bekommen – ausgerechnet aus der Hauptstadt! Newcomer NKSN hat Großes vor. Er möchte nicht nur an die Spitze der Charts klettern – er will mit seinen Songs sogar das Rap-Genre revolutionieren!

Schon vor einigen Monaten wurde sein Track "Timing" ein Netzhit – er verbuchte knapp 520.000 Views auf YouTube. Jetzt will NKSN mit seiner neuen Single "Plus Eins" noch höher hinaus, wie er Promiflash verraten hat: "2019 ist mein Jahr und wird mein Jahr! Ich will Gesang und deutschen R'n'B endlich nach ganz vorne bringen und weiß, dass ich das schaffen kann." Niemand sei so ehrgeizig wie er, er setze alles auf eine Karte. "Mein Ziel ist es, echten Gesang wieder zurück in die deutsche Musiklandschaft zu bringen."

Support bekam der 25-Jährige aus der Rap-Szene: In einer Videobotschaft via Instagram meldeten sich neben Ohrwurm-Garant Cro (29) auch "Girls"-Interpret Teesy, mit dem NKSN auf Tour war, zu Wort. Beide fieberten im Clip dem Release des neuen Liedes entgegen.

RTL II / NKSN Cover von NKSN ft. Linez - "Plus Eins"

Instagram / nksnmusik NKSN im Dezember 2018

Instagram / teesytones NKSN zusammen mit Teesy im Juni 2018

