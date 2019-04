Supermodel Claudia Schiffer (48) trauert noch immer um den im Februar verstorbenen Karl Lagerfeld (✝85)! Das Mannequin war lange Zeit die liebste Muse des Modeschöpfers gewesen: In den 1990er-Jahren machte Karl die Blondine zum Gesicht der Modemarke Chanel – seitdem war sie von den Laufstegen sämtlicher Luxuslabels nicht mehr wegzudenken. Jetzt spricht Claudia in einem Interview über ihr Verhältnis zum Kult-Designer – und gerät dabei regelrecht ins Schwärmen!

Im Gespräch mit der britischen Vogue meint die 48-Jährige, dass Karl eine außerordentliche Persönlichkeit gewesen sei und sie unheimlich viel von ihm gelernt habe. "Ich habe ihn oft als den Andy Warhol der Mode beschrieben", verrät "La Schiffer". Den Vergleich zu dem US-amerikanischen Künstler erklärt sie so: Karl habe, genau wie Andy, eine große Vielfalt an Medien im Rahmen seiner Arbeit genutzt und das Verhältnis zwischen Fotografie, künstlerischem Ausdruck, Popkultur und Werbung wie kaum ein anderer verstanden. "Karl war ein kreatives Genie; er eignete sich unglaubliche Fähigkeiten mit Leichtigkeit und auf ganz natürliche Art und Weise an", ergänzt das Topmodel.

Für Claudia sei es ein Privileg gewesen, mit Karl zusammenzuarbeiten und zu beobachten, wie er alles bis zur Perfektion gestaltete. Der Designer sei für sie ein unglaublicher Lehrer gewesen, vom dem sie alles über Mode und Stil gelernt habe, aber auch über die Wichtigkeit, sie selbst zu sein.

Getty Images Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld in Berlin

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer in Paris 2017

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld in Madrid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de