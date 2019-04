Denise Kappès (28) lässt die Anschuldigungen ihres Noch-Ehemanns Pascal (28) nicht auf sich sitzen. In einem Interview hatte der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller behauptet, wegen seiner Ex ein Beziehungs-Burnout erlitten zu haben. Denise habe ihn ständig kontrolliert und ihm Vorwürfe gemacht, so das TV-Gesicht. Nach einem ersten Gegen-Statement legte die Beschuldigte nun nach: Im Netz deutet Denise an, Pascal habe in ihrer Beziehung gewalttätige Wutausbrüche gehabt.

Zunächst zeigte sich die Ex-Der Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story erstaunt über die Vorwürfe ihres Verflossenen. Dann postete sie ein Foto, auf dem eine Fläche mit deutlichen Spuren eines Einschlags zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Dieses Bild spricht Klartext... meine ehemalige Badtür im Übrigen. Dokumentierte Wutausbrüche!" Ob sie selbst dabei auch in irgendeiner Weise verletzt wurde, sagte die 28-Jährige nicht.

Gegenüber Promiflash hatte Denise bereits erklärt: Das eigentliche Problem, das zur Trennung führte, sei nicht ihre Kontrolle gewesen. "Pascal hat ein anderes Problem, warum er eine Therapie braucht! Dieser Grund bin sicher nicht ich", stellte die Influencerin klar. Genauer ins Detail ging die 28-Jährige bislang nicht.

