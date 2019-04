Starauflauf in Irland! Die Klappe ist gefallen und die letzten Szenen für die finale Game of Thrones-Staffel sind abgedreht. Ab Mitte April werden die abschließenden sechs Folgen der epischen Erfolgsserie ausgestrahlt. Dann wird sich endlich entscheiden, wer am Ende auf dem umkämpften Eisernen Thron sitzen wird. Jetzt kamen bereits die ersten gespannten Gäste in den Genuss der ersten Folge. Nach der Premiere feierten die Stars bei einer ausgelassenen Sause.

Die große Europa-Abschiedsparty fand in Belfast statt – in der nordirischen Hauptstadt wurde über ein Jahrzehnt lang ein Großteil der beliebten Serie gedreht. Und zwar in den "Titanic"-Studios. Auf dem roten Teppich posierte der Star-Cast um Jon Snow-Darsteller Kit Harington (32) sichtlich gut gelaunt für die Fotografen.

Genau so gut gelaunt ging es für die Schauspieler nach der ausgestrahlten Premiere dann weiter in die "Waterfront Hall" zur abschließenden Party – die auch ein kleiner Abschied war. Denn zehn Jahre lang reisten Sophie Turner (23) & Co. regelmäßig nach Irland, um dort zu drehen – für die meisten ist das Land sogar zum zweiten Zuhause geworden.

Getty Images Kit Harington im April 2019

Anzeige

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner im April 2019

Anzeige

Getty Images John Bradley, 2019 in Belfast

Anzeige

Getty Images Pilou Asbaek 2019 in Belfast

Getty Images Hannah Murray 2019 in Belfast

Getty Images Jerome Flynn in Belfast, 2019

Getty Images Jacob Anderson 2019 in Belfast



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de