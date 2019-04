Julia Wulf (23) bietet Einblicke hinter die Kulissen von Germany's next Topmodel. Die Berlinerin ist früher selbst Teil der Show, muss in Staffel elf allerdings krankheitsbedingt aufgeben. Wie es abseits der Kameras wirklich zugeht, weiß die schöne Blondine ganz genau. In einem Interview nimmt Julia jetzt auch die Leser mit auf eine Reise in das Backstage-Leben der Models am Set. Speziell in Bezug auf die Dreharbeiten hat sie einiges zu erzählen!

Gegenüber Gala verrät Julia, dass man nicht rund um die Uhr gefilmt wird. Manchmal gäbe es sogar mehrere Tage, die man komplett freihabe. "Es kommt nämlich immer darauf an, wie Heidi Zeit hat. Der Drehplan richtet sich nach ihren Terminen", offenbart die einstige Castingshow-Kandidatin. An den freien Tagen mache man dann zum Beispiel Ausflüge nach Venice Beach.

An Drehtagen könne es hingegen aber schon sein, dass die Kameras von morgens bis abends laufen. "Da wird man dann sogar von der Kamera geweckt", berichtet Julia von ihren persönlichen Erfahrungen. "Zonen, in denen keine Kameras erlaubt sind, gibt es so nicht. Aber man kann jederzeit 'Bis hier hin und nicht weiter' sagen", erklärt die 23-Jährige.

