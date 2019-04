Er ist DIE Let's Dance-Sensation: Benjamin Piwko (39) verzaubert Woche für Woche die Jury und das Publikum des Tanz-Formats. Der Grund: Der Sportler legt jedes Mal gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) eine absolut solide Leistung aufs Parkett – und das, obwohl er die Musik, zu der er tanzt, gar nicht hören kann! Eine doppelt schwierige Aufgabe, ohne diese Klang-Untermalung ein Gefühl in seiner Performance zu vermitteln. Doch wie ist das für Benjamin selbst – bedauert er es manchmal, die Songs zu seinen Schritten nicht wahrnehmen zu können?

"Nein, ich bin gar nicht traurig", versicherte Benjamin gegenüber Promiflash bei der Eröffnung des House of #berlincolours bei Madame Tussauds. Seine Begleitung Isabel fügte erklärend hinzu: "Du bist daran gewöhnt, weil du ja schon mit acht Monaten dein Gehör verloren hast. Dass du nicht hören kannst, nimmst du mit vielen anderen Sachen wieder auf." Benjamin sehe so dafür viel besser und fühle viel deutlicher.

Auch wenn der Schauspieler bestens damit zurechtkommt, die Lieder nicht wahrnehmen zu können, stimmt es seine Lehrerin schon manchmal etwas traurig: "Das tut mir auch immer im Herzen weh, weil er natürlich nicht die Musik hört. Was passiert in dem Song oder welche Gefühle bringt das rüber oder welche Geschichte hat das?" All dies versuche Isabel ihn möglichst gut mit wenig Worten, aber vielen Bewegungen näherzubringen.

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko beim "Let's Dance"-Training

