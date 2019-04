Diese Beziehung braucht keine Worte! Isabel Edvardsson (36) und Benjamin Piwko (39) tanzten sich in der diesjährigen Staffel von Let's Dance schnell in die Herzen der Zuschauer. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Tanzpaar eine ganz besondere Premiere in der Show feiert: Benjamin ist der erste gehörlose Kandidat, der sich auf das berühmte Parkett wagt – auch für Profi Isabel eine ganz neue Herausforderung, die sie jedoch mit Bravour meistert. Tatsächlich fühlen sich die Tänzerin und ihr Promi-Partner durch ihre besondere Art der Kommunikation noch enger miteinander verbunden!

Promiflash traf Isabel und Benjamin bei der Eröffnung des House of #berlincolours bei Madame Tussauds und hakte mal nach, wie die Verständigung zwischen den beiden funktioniert: "Es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht so ganz normale, schnelle Konversationen haben können wie andere Tanzpaare", erklärte Isabel. Stattdessen müssten sie viel mehr über Augen- und Körperkontakt kommunizieren. "Und klar verbindet das dann auch auf eine ganz andere Art und Weise", beteuerten sie weiter.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für ein harmonisches Verhältnis: "Man kann ganz normal Gespräche führen, man muss sich einfach nur die Zeit füreinander nehmen." Tatsächlich glaube Isabel, dass sich die beiden sprachlichen Welten ganz leicht miteinander verbinden lassen, wenn man sich darauf einlässt. "Es ist einfach eine andere Sprache – wie Englisch und Deutsch. Man muss einfach mutig sein und darauf eingehen", ist sich die Tänzerin sicher.

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei Let's Dance

Instagram / benjamin_piwko Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

