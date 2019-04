Es wird immer ernster im Kampf um die Let's Dance-Krone: Doch wer hat eurer Meinung nach die größten Chancen darauf? Nachdem Lukas Rieger (19) sich in der vergangenen Show verabschieden musste, lassen noch elf Promis heute Abend die Hüften kreisen, um die Jury und die Zuschauer vom Hocker zu hauen. Die Promiflash-Leser haben eine eindeutige Meinung, wem das in Show vier am besten gelingen wird.

Er ist und bleibt der Zuschauer-Liebling Nummer eins: Von 1.805 Umfrage-Teilnehmern (Stand: 12. April 2019, 17:15 Uhr) stimmten 26,2 Prozent (485 Nutzer) für den gehörlosen Benjamin Piwko (39), der damit – wie in der Vorwoche – die Nase vorn hat. Auch Platz zwei ist unverändert belegt: 19 Prozent (351 Nutzer) sehen Pascal Hens (39) als Dancing Star 2019. Eine kleine Überraschung gibt es auf dem dritten Platz: Oliver Pocher (41), der mit seinem Charleston – überraschenderweise – immerhin 20 Jury-Punkte abräumen konnte, ergatterte knapp hinter dem Handballer mit 18,9 Prozent (350 Nutzer) die Bronze-Medaille der Umfrage.

Weniger gut stehen die Chancen für Barbara Becker (52). Sie hat in den Augen von nur 0,6 Prozent (elf Nutzer) der Teilnehmer realistische Siegeschancen. Auch Sabrina Mockenhaupt (38) überzeugte mit ihrer Tanz-Kunst bloß 1,2 Prozent (22 Nutzer) der Leser.

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko im März 2019 bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Barbara Becker während der "Let's Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de