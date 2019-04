Erst überzeugte er mit Witz und Charme und dann auch mit Können! Oliver Pocher (41) ist wohl eine der Überraschungen der aktuellen Staffel von Let's Dance. In dem Tanzwettbewerb konnte der Comedian am Freitagabend sogar dafür sorgen, dass sich Chef-Kritiker Joachim Llambi (54) für ihn erwärmte. Seine Charleston-Performance brachte dem Hannoveraner 20 Punkte ein. Tatsächlich hatte Oli aber mit einem positiven Jury-Urteil gerechnet.

Im Gespräch mit Promiflash direkt nach der Sendung gab sich das TV-Gesicht zufrieden mit seiner Leistung: "Wir wussten schon unter der Woche, dass es ein ganz guter Tanz wird und das hat Spaß gemacht und den Spaß konnten wir hier auch auf die Tanzfläche bringen und auch punktemäßig sind wir belohnt worden." Mit dem Votum der Experten belegte der Blondschopf einen soliden Mittelfeldplatz.

Doch genau davon will der 41-Jährige in Zukunft wegkommen und haderte etwas mit der Bewertung der Juroren: "Wo hier teilweise schon mit Punkten um sich geworfen wurde, sind wir jetzt schon fast zu schlecht weggekommen. Aber jetzt wollen wir mal nicht großkotzig werden, 20 Punkte sind gut." Wenn es nach ihm ginge, dürfte die kontinuierliche Steigerung von zwei Punkten auch in der kommenden Woche anhalten.

Getty Images Oliver Pocher bei der dritten "Let's Dance"-Show

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Juroren Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Oliver Pocher in der dritten Show von "Let's Dance"

