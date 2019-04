Robert (55) und Carmen Geiss (53) machen Ernst! Nachdem Nuhsan C. – besser bekannt als Deutschrap-Star Jigzaw – die beiden Töchter der Millionärspaars in seinem Song "Medusablick" bedroht hat, geht der Streit jetzt in die nächste Runde. Während die Geissens bereits im vergangenen Jahr eine einstweilige Verfügung gegen das Lied erwirkten, wollen sie jetzt eine Entschädigung: Sie verlangen 200.000 Euro Schadensersatz.

In dem 2018 veröffentlichten Song rappt der Musiker davon, die Geiss-Töchter Davina (15) und Shania (14) zu vergewaltigen und droht sogar damit, sie umzubringen. Die umstrittenen Zeilen wurden sofort verboten und das gemeinsam mit dem Rapper Kollegah (34) produzierte Album musste vom Markt genommen werden. Laut Gala reichte das dem Unternehmer und seiner Frau nicht: Sie fordern von Jigzaw jetzt eine finanzielle Entschädigung.

Nun liegt der Fall beim Mannheimer Landgericht, das darüber entscheiden muss, ob der Musiker für die volle Höhe der Forderung aufkommen muss. Wusstet ihr, dass sich die Geissens in einem Rechtsstreit mit dem Rapper befinden? Stimmt in der Umfrage ab!

