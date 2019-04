Heute Abend lassen es die DSDS-Kandidaten garantiert richtig krachen! Die besten acht Sänger der diesjährigen Staffel wollen nicht nur der Jury und den Zuschauern im Studio, sondern vor allem auch denen vor den Fernsehern so richtig einheizen – denn die sollen heute wieder mit zahlreichen Anrufen für ihr Weiterkommen sorgen. Das Motto der zweiten Live-Show lautet "Retro Hits" und diese Songs werden die Gesangstalente heute performen!

Altenpfleger Davin Herbrüggen, der sich ohnehin schon immer gerne mit Retro-Hits präsentierte, wird "Summer of '69" von Bryan Adams (59) zum Besten geben, wie RTL jetzt bekannt gab. Beauty-Queen Alicia-Awa Beissert, die kürzlich gestand, dass sie noch nie in einer Beziehung war, möchte mit "It's Raining Men" von The Weather Girls überzeugen. Bohlen-Schützling Taylor Luc Jacobs wird hingegen einen deutschen Song rocken – "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen (70). Eine Mega-Show will Frauenschwarm Momo Chahine mit "Fresh" von Kool & the Gang abliefern.

Clarissa Schöppe hat vor die TV-Zuschauer nicht nur mit ihrer Stimme auf ihre Seite zu ziehen, sondern auch mit einem entsprechenden Outfit und Dolly Partons (73) "Jolene". Der Schwabe Jonas möchte dem Publikum mit "Relight My Fire" von Take That einheizen. Mallorca-Straßensänger Nick Ferretti wagt sich an "Dancing in the Dark" von Bruce Springsteen (69) und Joana wird sich in ein Spice Girl verwandeln und deren Über-Hit "Wannabe" zum Besten geben.

