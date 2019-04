Damit hat wohl niemand gerechnet! Alicia-Awa Beissert verzaubert bei DSDS nicht nur alle mit ihrer kraftvollen Stimme – sondern auch mit ihrem selbstbewussten Superstar-Look! Die Beauty weiß genau, wie sie ihre Kurven gekonnt in Szene setzt und was styling-technisch gerade angesagt ist. Dabei wirkt sie mit ihrer freundlichen Art gleichzeitig herrlich sympathisch. Trotzdem hatte die 21-Jährige noch nie einen Freund, wie sie jetzt in einem Interview erzählte!

Im Gespräch mit RTL sprach Alicia offen über die Gründe, wieso sie bislang solo durchs Leben gezogen ist, obwohl es ihr nicht an Verehrern mangelt. Zum einen gestand die Sängerin, dass sie ein sehr emotionaler Mensch sei. Wenn sie jemanden wirklich gernhabe, versuche sie, alles zu geben – sogar mehr, als sie eigentlich könne. Deshalb habe sie Bedenken: "Ich bin noch so jung. Ich habe Angst, verletzt zu werden und ich hätte Angst, mich selbst zu verlieren. Ich habe solche Probleme, zu vertrauen, dass ich halt schon automatisch abblocke."

Vielleicht klappt es bei dem Casting-Format aber trotzdem endlich mit der Liebe! Schon seit einigen Wochen kursiert das Gerücht, dass Alicia und ihren Konkurrenten Momo Chahine mehr als nur eine Freundschaft verbindet. Gegenüber Promiflash berichtete die Kurven-Queen kürzlich von ihrem guten Draht zu dem Frauenschwarm: "Wir unterstützen uns gegenseitig und wir pushen einander. Er gibt mir gerade einfach so ein bisschen Sicherheit, weil ich nicht bei meiner Familie und meinen Freunden sein kann."

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Alicia-Awa Beissert

Instagram / aliciaawa_ Alicia-Awa Beissert zeigt ihre Kurven

Getty Images/Florian Ebener Momo Chahine und Alicia-Awa Beissert

