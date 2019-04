Endlich steht der Name fest! Ende des Jahres wird endlich der letzte Teil der dritten Star Wars-Trilogie in die Kinos kommen. Mit dabei sind auch wieder die Schauspieler Daisy Ridley (27), John Boyega (27) und Oscar Isaac (39). Im Februar wurde bereits bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten nun endlich abgeschlossen sind. Die einzige, wichtige Information, die den Fans jetzt noch fehlte, war der Titel der Episode. Doch das Warten hat ein Ende – Regisseur J.J. Abrams (52) verkündete endlich den Filmtitel!

Während der Star Wars Celebration, der weltweit größten Convention zur Filmreihe, verriet der Star-Filmemacher am vergangenen Freitag, wie das letzte Kapitel der gefeierten Saga heißen wird: Star Wars: The Rise of Skywalker. Rums – da war die Nachricht, auf die alle Fans schon lange gewartet hatten. Über den Filminhalt ist bislang noch nicht viel bekannt. Fest steht jedoch, dass auch die 2016 verstorbene Carrie Fisher (✝60) wieder als Prinzessin Leia in dem Streifen zu sehen sein wird. Aber wie kann das sein?

J.J. verriet in einem TV-Interview bei Good Morning America im Januar, dass er es selbst kaum glauben könne. "Es wirkt so, als wäre alles vorherbestimmt. Die Szenen sehen so aus, als wären sie erst gestern abgedreht", so der Regisseur. Dabei handele es sich um Carrie-Outtakes und nicht verwendetes Material aus dem siebten Teil der Sci-Fi-Reihe von 2015.

Getty Images J.J. Abrams und Daisy Ridley im April 2019

Everett Collection/ActionPress John Boyega und Daisy Ridley in "Star Wars: Das Erwachen der Macht"

© 2017 Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios Carrie Fisher in "Star Wars: Die letzten Jedi"

