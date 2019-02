Der letzte Teil der dritten Star Wars-Trilogie rückt für Fans immer näher! Ende des Jahres wird die neunte Episode der Weltraumsaga mit Daisy Ridley (26), John Boyega (26) und Oscar Isaac (39) in die Kinos kommen. Für die Darsteller ist die Reise in eine weit weit entfernte Galaxie schon jetzt vorbei. Regisseur J. J. Abrams (52) bestätigte offiziell: Die Dreharbeiten zu der bisher noch titellosen Episode IX sind beendet!

Auf Instagram teilte der Filmproduzent nun einen Schnappschuss vom Set: Dort ist zu sehen, wie sich die Hauptdarsteller der aktuellen Weltraum-Trilogie Daisy, John und Oscar in einer wüstenartigen Umgebung in den Armen liegen. "Es fühlt sich unglaublich an, aber die Dreharbeiten zu Episode IX sind im Kasten. Ich weiß nicht, wie ich dieser wirklich magischen Crew und dem Cast danken kann. Ich stehe für immer in eurer Schuld", kommentierte Abrams den Post ergriffen. Vor rund einem halben Jahr hatten sie mit den Aufnahmen zum finalen Streifen begonnen.

Auch einer der Saga-Darsteller äußerte sich persönlich zum Abschluss des bisher größten Projekts seines Lebens: "Das ist das Ende eines Kapitels in meinem Leben, für das ich nicht dankbarer sein könnte. Es ist mir wirklich eine Freude, Teil dieser Filme und umgeben von diesen wunderbaren Menschen zu sein", schrieb Finn-Darsteller John ebenfalls auf Instagram. Jetzt dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis endlich der Titel von Episode 9 verkündet wird. Noch soll diesen nur Abrams kennen.

Kevin Winter / Getty Images J. J. Abrams, Regisseur von "Star Wars: The Force Awakens"

Everett Collection/ActionPress John Boyega und Daisy Ridley in "Star Wars: Das Erwachen der Macht"

JRP / WENN John Boyega beim "Pacific Rim Uprising"-Screening in London

