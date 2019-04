Gibt es bei Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) etwa doch noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Vor wenigen Tagen schockte das Bachelor in Paradise-Traumpaar sowohl Fans als auch Freunde mit seiner plötzlichen Trennung. Nach einigen Höhen und Tiefen hatte das Duo beschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Doch offenbar hat Yeliz noch nicht so ganz mit der Beziehung zu ihrem Ex abgeschlossen, wie eine aktuelle Fragerunde auf ihrem Social-Media-Profil beweist!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Yeliz den neugierigen Fragen ihrer Community. Und natürlich war auch dort das Liebes-Aus mit Johannes das Topthema. Als ein User die 25-Jährige auf die Möglichkeit einer Reunion ansprach, gab sie zu: "Ich bin noch in der Phase, wo er es total einfach hätte und er nur mal was sagen müsste." Doch Johannes' Verhalten zeige ihr leider das genaue Gegenteil. "Dadurch, dass er es nicht tut, wird mir jeden Tag bewusster, dass dieses ganze Jahr Beziehung eine Lüge war", resümierte sie bitter.

Doch trotz der Liebespleite will Yeliz sich den Glauben daran, dass der Richtige noch kommen wird, nicht verderben lassen. "Ich glaube an die wahre Liebe und ich wünsche jedem, dass er sie findet", erklärte sie ihren Fans. Wünscht ihr euch ein Joliz-Comeback? Stimmt ab!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

